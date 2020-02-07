شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : قوات الجيش الوطني تقلب الطاولة على الحوثيين في الجوف وتحول الهزيمة الى انتصارات ساحقة ومتتالية وتزحف نحو العاصمة(فيديو وتفاصيل طارية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان الجيش الوطني والمقاومة استطاعت ان تقلب الطاولة على مليشيا الحوثي حيث تم التقدم وبشكل كبير في عدة مواقع في جبهة الجوف.

واضافت ان الجيش اليمني استطاع فرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف في الشمال الشرقي لليمن بعد اشتباكه مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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واعلن المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تشن هجوماً علي مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب مجزر .

واضاف المركز الاعلامي ان قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات.

وافاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استعادت أمس عددًا من المواقع المهمة في جبهة “المحزمات” غرب محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من تحرير “جبل قائمة حليف”، والمواقع المجاورة له، من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال “الواغرة”.

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية وتدمير آليات تابعة لها، مفيدًا بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، دمرت بعدد من الغارات الجوية، عربات تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات.