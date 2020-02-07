شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يفجر مفاجأة مرعبة للحوثيين ..ويكشف عن ترتيبات جرت مع اشرس قبائل طوق صنعاء من خلال الالتحام معها عبر مسارات جدبدة لإسقاط العاصمة صنعاء "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 07:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية عن مسارين جديدين أعدهما الجيش اليمني لإسقاط العاصمة صنعاء ودحر المليشيا الحوثية، في ظل التقدم المستمر في محافظتي مأرب والجوف، والانهيارات المتواصلة في صفوف المليشيا.

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الجيش الوطني يوجهه ضربة قاضية للمليشيا الحوثية في الجوف ويسيطر على “جبل قائمة حليف” ومواقع استراتيجية اخرى وسط فرار جماعي للحوثيين "تفاصيل ساخنة"

وأوضحت المصادر أن ال‏تقدم المستمر للجيش في جبهة صرواح، يجعلهم يلتحمون في القريب العاجل بعمالقة قبيلة خولان، باعتبارها البوابة الأنسب لدخول صنعاء بدلا عن الجهة الشمالية الشرقية (نهم) حيث قبائل بني حشيش الأكثر ولاء للإمامة ومخلفاتها.

وأشارت المصادر إلى أن البوابة الاخرى لاسقاط صنعاء ودحر المليشيا هي محافظة الجوف، وتحريرها بالكامل يعد مفتاح لتحرير محافظات صنعاء و عمران و صعدة، و دخول صنعاء عبرها أسهل بكثير من مديرية نهم،

وخصوصا عبر سوق الاثنين الى الجبل الاسود بمديرية حرف سفيان، التابعة لمحافظة عمران، وذلك ليس بالأمر الصعب وبهذا يتم فصل صعدة عن صنعاء، وأيضا التقدم إلى عمران عبر مدريتي المتون والمطمة، والذي لن يكلف الجيش الكثير من الخسائر.

ويأتي تصريح المصادر انه إعلان المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، عن أن الجيش سيشعل كافة الجبهات القتالية ضد المليشيا، وسيفتح جبهات جديدة قادرة على الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد.

و استعادت قوات الجيش زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وتحولت من الدفاع إلى الهجوم، وحررت مواقع استراتيجية منها مرتفع قرن عيقب والماذي لجبال يام وفقاللعقيد مجلي.

