شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : حقيقة ..الانباء عن قيام الجيش الوطني من تحرير مأرب والجوف ..والزحف بأتجاة صنعاء خلال الساعات القادمة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 08:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اليوم الجمعة، مشاهد مرعبة للخسائر البشرية والمادية في صفوف مسلحي المليشيات، بعملية تحرير جبل صلب الاستراتيجي والمواقع المجاورة له غربي مدينة مارب ضمن مسارات عملية البنيان المرصوص.

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وكشفت المشاهد، عن ظهور مدينة مارب، الخاضعة لسيطرة مسلحي المليشيات، على مرمى حجر من الجيش واللجان الشعبية.مصادر عسكرية، أكدت، أن تحرير مدينة مارب، عملية تخضع لقيادة الثورة، وللقيادة السياسية والعسكرية، بعد تطويقها من كافة الجبهات، إثر عملية تحرير مديرية نهم، ومديريات واسعة في محافظتي مارب والجوف، بمساحة 2500 كم مربع.في عملية “البنيان المرصوص”، حضرت العزيمة والإصرار من قيادة الثورة، على تحرير كافة الأراضي اليمنية المحتلة.