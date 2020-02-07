شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا ..مصادر مطلعة من شركة يمن نت في صنعاء تفجر فضيحة مدوية للحوثيين وتكشف عن السبب الحقيقي ل ضعف الانترنت !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/07 الساعة 08:05 مساءاً (الخليج 365_متابعات)



عزلت مليشيا الحوثي اليمن عن العالم من خلال إضعاف خدمة الانترنت كون شركة يمن نت المزود الوحيد للخدمة في اليمن تقع تحت سيطرة المليشيا وعمدت المليشيا إلى إضعاف النت والتلاعب بالسرعات الخاصة به بطرق مختلفة من أحل التستر على خسائرها الفادحة في جبهات نهم والجوف ومساعيها لمنع تداول تلك الخسائر الفادحة وأخبارها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ما زد من السخط بين المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

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وتوقفت خدمة الانترنت اليوم الجمعة عن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا وعدد من المحافظات بعد أن كانت تحسنت قليلا خلال الأسبوع المنصرم منذ انقطاع الكابل البحري مطلع يناير الماضي.

