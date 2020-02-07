شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب الصادم.."مقيم" بالمملكة يطعن ابنة كفيله السعودي..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية سعودية ان فتاة سعودية تعرضت فجر اليوم الجمعة لعملية طعن من قبل وافد باكستاني ، بعد مقاومتها له حين حاول اغتصابها .

ووفقاً لـصحيفة “الوئام” السعودية فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بشأن فتاة سعودية (تبلغ 21 عاما) عثير عليها أمام مستشفى بمكة المكرمة، وعليها آثار دماء إثر طعنات تلقتها بسلاح أبيض ”سكين“.

وحاول مقيم من الجنسية الباكستانية (35 عاما) هتك عرض المجني عليها حسب إفادتها، وذلك أثناء إيصالها لمنزلها في حي الشرائع ، حيث قام بتغيير الطريق إلى طريق آخر مظلم وهو في حالة سكر . Advertisements وقالت الفتاة إنها قاومت محاولة هتك عرضها من قبل الجاني، فقام بطعنها عدة طعنات في الرأس والظهر ، وبعدها رماها خوفاً عند أحد المستوصفات ولاذ بالفرار . وكشفت مصادر أن الجاني يعمل سائقا على كفالة والد الفتاة والسيارة التي يستقلها تعود ملكيتها لوالدة الفتاة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المركبة أمام منزل الفتاة وعليها آثار دماء والجاني غير موجود، فيما تولت الشرطة القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب الصادم.."مقيم" بالمملكة يطعن ابنة كفيله السعودي..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.