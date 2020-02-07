شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ندوة حقوقية...الشرطة الكويتية تعتقل صحافي وناشط يمني...وهذا هو السبب المفاجى..."صورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال ندوة حقوقية...الشرطة الكويتية تعتقل صحافي وناشط يمني...وهذا هو السبب المفاجى..."صورة"

قالت مصادر اعلامية أن مباحث الهجرة في وزارة الداخلية بدولة الكويت قامت بإلقاء القبض على ناشط حقوقي يمني خلال اجتماع دوري لمنتدى التنمية الخليجي والذي كان يناقش قضية حقوق الانسان في منطقة الخليج العربي وهو ما أثار إستياء الحضور من دول مجلس التعاون .

وكان رجال الشرطة قد انتظروا منسق المشاريع في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اليمني حمزة الحمادي بعد انتهاء محاضرته وألقوا القبض عليه بناء على بلاغ تغيب تقدم به رئيس الجمعية خالد الحميدي .

جديد اب برس :

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حمزة الحمادي المسؤول الفني والتقني في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ويعمل منسق مشاريع في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

وعمل ايضاً كإعلامي، ومصمم جرافكس ومواقع ويب، يتطوع لدى عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن. ومدرب في توظيف الأدوات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في خدمة العمل الاجتماعي والصحافة الاستقصائية وحملات المناصرة.

حاصل على بالبكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان من كلية الإعلام، جامعة صنعاء، اليمن.