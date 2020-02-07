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عدن - ياسمين التهامي - سائحة تظهر في فيديو بـ «البكيني» والشرطة تعتقلها
تعرَّضت سائحة بريطانية في جزر المالديف، إلى الاعتقال بسبب ارتدائها «البكيني» على شاطئ البحر.
وأظهر مقطع فيديو، ثلاثة رجال شرطة يصارعون السائحة للقبض عليها بينما كانت تصرخ قائلة «إنه هجوم جنسي».
جديد اب برس :
وأوضح الفيديو، رجلًا يقوم بتغطية جزء من جسدها بمنشفة أثناء نقلها لمركز الشرطة، بينما اعتذرت الشرطة عن ذلك، قائلة: «قام ضباطنا بتقييد السائحة، ويبدو أنهم تعاملوا معها بشكل سيء.. أعتذر للسائحة والجمهور عن هذا.. فتحنا تحقيقا في هذه المسألة».
تعتذر صحيفة «صدى» عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد عُري لا تليق.
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