قيادي جنوبي مهاجما الإخوان: دعوات الاصطفاف تهدف إنقاذهم من السقوط

هاجم الاستاذ فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مساعد الامين العام في الامانة العامة للمجلس الانتقالي الإخوان.

واعتبر الجعدي، أن دعوات الإخوان للإصطفاف الوطني تهدف لإنقاذهم من السقوط.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها"اليمن العربي"-"كلما دارت عليهم الدوائر جراء أفعالهم وإرهابهم وخياناتهم ، كلما سارعوا لرفع شعار الوحدة والدين".

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وتابع "حاربوا الجميع وأقصوا الجميع وخونوا الجميع، شمالا وجنوبا، وتاجروا بالوطن والمقدسات".

وأضاف "ثم بعد كل هذا يوعزون لرهبانهم تبني دعوة للإصطفاف الوطني لإنقاذهم من السقوط".

وكان الجعدي كتب في تغريدة سابقة "ناصب حزب الإصلاح الإخونجي وشرعيته العداء لكل القوى التي هزمت الحوثيين ،خوّن الانتقالي في الجنوب ،وخوّن جماعة ابو العباس ولواء 35 في تعز ،وخوّن العمالقة وقوات طارق في الساحل الغربي ، وضغط بكل قوته لإخراج الإمارات من ميدان المعركة، فهل لدى قيادة التحالف تفسير لذلك".

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