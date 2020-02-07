شكرا لمتابعة خبر عن الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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