شكرا لبحثكم عن خبر وسط حزن وذهول أهل المنطقة شاب ينهي حياة والده بطريقة مرعبة في هذه المحافظة اليمنية ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب في مديرية حبيش (شمال إب) جنوب اليمن على قتل والده، إثر خلافات عائلية، في ظل تصاعد الجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة للحوثيين.

وأكدت مصادر محلية مقتل المواطن" عبدالله ناصر الجعفري" ـ من أهالي قرية الجلادس ـ برصاص نجله " علي الجعفري" بعد خلافات أسرية نشبت بينهما على أراضي زراعية.

وقالت المصادر إن الضحية حاول بيع أرضيته لمستثمر، وسط ممانعة أبنائه الذين رفضوا الفكرة، ونتيجة لتصاعد الخلافات بينهم أودع الأب أبنائه الثلاثة في السجن، قبل أن يتم الافراج عنهم لاحقاً.

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وأشارت المصادر أنه وبعد الإفراج عن الأبناء الثلاثة من السجن، أقدم أحدهم يُدعى"علي" على قتل والده عبر عدة طلقات نارية، وفر بعدها إلى جهة مجهولة.

وشكلت الحادثة حالة من الحزن والذهول لدى سكان المنطقة، وفق المصادر.

وتشهد عدة بلدات في محافظة إب الخاضعة للحوثيين، جرائم جنائية ذات طابع أسري، لم تكن معهوده قبل الانقلاب وانتشار السلاح بشكل كبير في أوساط المواطنين.