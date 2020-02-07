شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي: إصرار الإخوان على إفشال اتفاق الرياض دليل على تنسيقهم مع الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020 قال الإعلامي بفضائية سكاي نيوز عربية جمال الحربي، اليوم، إن إصرار جماعة الإخوان باليمن على إفشال اتفاق الرياض دليل على نواياهم الخبيثة، وتنسيقهم المشبوه مع مليشيات الحوثي.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "استمرار إخوان اليمن في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، هو أكبر خدمة للميليشيات الحوثية ولمشروع إيران في اليمن، والإصرار على إفشال الاتفاق دليل على نوايا الإخوان المبيتة وتنسيقهم المشبوه مع الحوثي".

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