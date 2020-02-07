شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي إماراتي: الجنوب لن يكون وطنًا للإخوان والقاعدة وداعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020 قال الأكاديمي والسياسي الإماراتي الدكتور جلال حاتم، اليوم، إن الجنوب لن يكون وطنًا لتنظيمات الإخوان والقاعدة وداعش.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "لا تعملوا على أن يكون الجنوب وطناً لتنظيم الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش التجمع اليمني للإصلاح. فحسبهم مأرب وكفى.. وإن سقطت مأرب بأيدي الحوثيين فلا فرق بينهم فهذا يقودهم الفقيه وذاك المرشد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي إماراتي: الجنوب لن يكون وطنًا للإخوان والقاعدة وداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.