شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخطط إخواني قطري للتضحية بمحافظ شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن مخطط قطري إخواني للتضحية بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو. Advertisements وأوضحت المصادر، بأن القيادي الإخواني عادل الحسني، تحدث عن مخطط لاغتيال محافظ شبوة؛ لكن الحقيقة انه ارسل بذلك شفرات لمليشيات الإخوان وعناصر تنظيم القاعدة. وقالت المصادر، إن الحسني كشف بذلك عن مخطط إخواني قطري لصنع مسرحيات مظلومية جديدة ويمكن يضحوا بقيادي من أجل اتمام المسرحية والوصول للهدف لاتهام دول التحالف. وشددت المصادر، أن عادل الحسني القيادي في حزب الإصلاح الإخواني والقيادي البارز في تنظيم القاعدة والذي جندته الاستخبارات القطرية في الجنوب يرسل شفرات لمليشيات الحزب وعناصر التنظيم الإرهابي عبر اتهام دول التحالف.

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