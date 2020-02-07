شكرا لبحثكم عن خبر أسعار النفط ترتفع ..اليوم الجمعة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020، بعد أن ساندت روسيا توصية لدول أوبك ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر، وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح فيه الصين تفشي الفيروس التاجي.
وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كانتالعقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بمقدار 24 سنتًا ما نسبته 0.4 في المئة ليصل سعره إلى 55.17 دولارًا للبرميل.وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3 في المئة ما يعادل 15 سنتًا مسجلة 51.10 دولارًا للبرميل
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع ..اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.