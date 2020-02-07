شكرا لبحثكم عن خبر أسعار النفط ترتفع ..اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020، بعد أن ساندت روسيا توصية لدول أوبك ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر، وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح فيه الصين تفشي الفيروس التاجي.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كانتالعقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بمقدار 24 سنتًا ما نسبته 0.4 في المئة ليصل سعره إلى 55.17 دولارًا للبرميل.وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3 في المئة ما يعادل 15 سنتًا مسجلة 51.10 دولارًا للبرميل