شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في الجوف “ اسماء المواقع “ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف من تحرير مواقع جديدة كانت تحت سيطرة المليشيات الانقلابية التابعة لايران . وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تشن هجوماً علي مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب مجزر . واضاف المركز الاعلامي ان قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات.

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