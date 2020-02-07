شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ للتحشيد إلى نهم والجوف ويحركون منصات صواريخ من صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المليشيا الحوثية حالة الطوارئ القصوى داخل صفوفها بعد توجيهاتها العاجلة للمشرفين بالتحشيد من محافظة صنعاء وعمران وحجة الى جبهات المواجهة في مديرية نهم وغيل الجوف .

وقالت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني " مساء اليوم الخميس أن المشرفين الحوثيين قاموا بجلب عناصر تابعة لهم والاتصال ببقية العناصر والمشرفين بضرورة التحرك وقطع اجازاتهم والتوجه فورا إلى المناطق المقررة للتحشيد والتي تتم عادة بعد التنقل في ثلاث مراحل وأماكن قبل الوصول الى مؤخرات الجبهات ثم الدخول في مرحلة المواجهة .

واضافت المصادر عن تحرك عدد من العربات العسكرية وسيارات أخرى خصوصية اغلبها من محافظة صنعاء إلى العاصمة صنعاء .

Advertisements

وأكدت المصادر عن تحريك المليشيا لعربات صواريخ قصيرة المدى على شاحنات نقل متوسطة الحجم تجاه شمال شرق العاصمة صنعاء .

وكشفت المصادر عن مصرع العشرات من الحوثيين وجرح آخرون ، بعد فشل المليشيا في الهجوم على مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني في منطقة غيل الجوف والمصلوب .

هذا ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن ونفذ الطيران خلالها سلسلة غارات جوية استهدفت محيط مفرق الجوف ومنطقة مصلوب وجبال مديرية الغيل الممتدة إلى جبال يام بمديرية نهم.