شكرا لبحثكم عن خبر مصرع العشرات من الحوثيين بغيل الجوف بعد كسر قوات الجيش هجوم فاشل للمليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن مصرع العشرات أغلبهم من الحوثيين وجرح المئات من طرفي القتال، بعد فشل المليشيا الحوثية في الهجوم على مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني بمحافظة الجوب شمال شرق العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية الخميس أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن وبصورة عنيفة و أن الطيران نفذ ثلاث غارات جوية استهدفت محيط مفرق الجوف بالإضافة الى غارة رابعة على منطقة مصلوب الجوف.

وأكدت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية لمساندة الجيش الوطني مع تجدد المواجهات بجبال مديرية الغيل الممتدة إلى جبال يام بمديرية نهم.

واضافت المصادر أن سلسلة غارات جوية استهدفت أيضا مناطق الإحتدام الأخرى بجبال مديرية الغيل الممتدة إلى جبال يام بمديرية نهم.