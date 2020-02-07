شكرا لبحثكم عن خبر طلبة ووهان.. وصمة عار في جبين الحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تهاتفت الحكومات من مختلف أنحاء العالم لإجلاء طلابها من مدينة ووهان بدون تردد حرصا على سلامتهم خصوصا وانها مركز إنتشار الفيروس وجل الوفيات والمصابين في هذه المدينة والتي بات يرتفع رقم نسبة المصابين بها كل لحظة ليصعد من مئتين حالة في أول يوم الى ثلاثون ألف حالة خلال عشر أيام والقادم أعظم لا سمح الله.

يمني سبورت / الصين/ عامر محمد الضبياني: تهاتفت الحكومات من مختلف أنحاء العالم لإجلاء طلابها من مدينة ووهان بدون تردد حرصا على سلامتهم خصوصا وانها مركز إنتشار الفيروس وجل الوفيات والمصابين في هذه المدينة والتي بات يرتفع رقم نسبة المصابين بها كل لحظة ليصعد من مئتين حالة في أول يوم الى ثلاثون ألف حالة خلال عشر أيام والقادم أعظم لا سمح الله.

يا حكومة الشرعية الا تخجلون من أنفسكم.. يا رئاسة الوزراء.. يا وزارة التعليم العالي.. أين أنتم مما يحدث لطلبة اليمن في ووهان من خطر محتم وموت قادم؟؟ هل تفتقرون لأدنى مشاعر الإنسانية؟ اعتقد لا فأنتم يمنيون ومسلمون.. هل تفتقرون لكامل الأهلية؟ اعتقد لا ودليل ذلك عقد رئيس الوزراء لإجتماع طارئ لمناقشة وضع طلبة ووهان.

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يا حكومة الشرعية، الطالب اليمني في ووهان يعيش الآن بين نارين.. نار الخطر القادم ونار القهر والعذاب وهو يشاهد طائرات الدول الآخرى تنقل طلابها من ووهان.. ليبقى الطالب اليمني وحيدا في جامعته شاهدا على مدى الذل والاهانة لليمنيين في الخارج ليثبت للعالم كله مدى استهتار حكومة بلاده وتخليها عنه في أحلك الظروف.

يا دولة رئيس الوزراء هل يعقل بانك لا تعرف ماذا يجب عليك عمله في مثل هكذا ظروف؟ فقط قم بأجراء اتصالك العاجل لرئيس الخطوط الجوية اليمنية بتأجيل الرحلات العادية وتحريك الطائرة فورا الى ووهان.. الا تخجل من نفسك وانت عاجزا عن انقاذ طلبة ووهان؟ وان كان على مسألة الحجر الصحي فخلال ما الطائرة تسير باتجاه ووهان إجري اتصالك مع وزير الصحة وابحث معه هذا مع انها ليست بالمسألة الصعبة.

الا تخجلون؟ عشرة أيام وطلبة ووهان يناشدونكم لانقاذهم.. والله لا اجتماعاتكم ولا تصريحاتكم سحتل مشكلة سوى ان تسيروا الطائرات فورا الى ووهان لاجلاء الطلبة اليمنيين هناك مالم فستضل اجراءاتكم هذه وصمة عار في جبين الحكومة اليمنية. ونحملكم المسؤولية الكاملة في حالة أصيب أي طالب يمني في ووهان بالفيروس بسبب تباطؤكم وتخاذكم.