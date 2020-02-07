طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على محافظتي مأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – متابعات شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم ثمان غارات على مناطق متفرقة بمديرية مجزر بمأرب والغيل بالجوف. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بثلاث غارات شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر بمأرب. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية الغيل وغارة على مديرية المصلوب بالجوف.

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