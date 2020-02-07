شكرا لمتابعة خبر عن صدمة لكل سكان المملكة..كان يستعد لقضاء شهر العسل مع عروسته ، لكنه فجأة قرر اعادتها الى منزلها بعد اكتشاف هذا الامر الصاعق ( شاهد 3 صور صدمت الجميع ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة لكل سكان المملكة..كان يستعد لقضاء شهر العسل مع عروسته ، لكنه فجأة قرر اعادتها الى منزلها بعد اكتشاف هذا الامر الصاعق ( شاهد 3 صور صدمت الجميع )

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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة لكل سكان المملكة..كان يستعد لقضاء شهر العسل مع عروسته ، لكنه فجأة قرر اعادتها الى منزلها بعد اكتشاف هذا الامر الصاعق ( شاهد 3 صور صدمت الجميع ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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