شكرا لبحثكم عن خبر ‘‘فيصل القاسم’’ يُنبه هذا الحاكم بنبوءة خطيرة: ضباع العالم وكلابها العرب تتآمر عليك! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر الإعلامي فيصل القاسم ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنبوءة خطيرة قالها أستاذه نجم الدين أربكان.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": ليس هناك شك أن ضباع العالم وكلابها في الشرق والغرب والعرب تتآمر على تركيا وهناك مليارات عربية مخصصة لاستنزاف تركيا. هذه حقيقة، ومن حق تركيا أن تحافظ على أمنها القومي ومصالحها وأن تكون حذرة جداً في تحركاتها ،لكن السؤال: لماذا تقدم الوعود والضمانات للسوريين وترفع سقف معنوياتهم على فاشوش.

وأضاف: الزعيم التركي الشهير أربكان معلم أردوغان قال ذات يوم: "إذا رأيت العالم يتقاتل على الأرض السورية فاعلم أنه يستهدف تركيا" لا شك أن القيادة التركية تعرف هذه الحقيقة الخطيرة وهي تواجه الآن ضباع العالم وكلابه على حدودها مع سوريا.