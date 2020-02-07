شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية تفاجأ الحوثيين مجددا بالتقدم في جبهة استراتيجية تمثل احد الطرق المباشرة للوصول للعاصمة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على مواقع هامة عقب معارك عنيفة جماعة الحوثيين في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي، للأناضول، إن "قوات الجيش اليمني كسرت هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش في محاولة للسيطرة عليها في مدينة البرح غربي تعز".

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وأضاف قائلًا إن "قوات الجيش ممثلة باللواءين (الثامن عمالقة)، و(14 عمالقة)، تمكنت من عقب تصديها للهجوم من التقدم لمسافة 5 كم والسيطرة على موقعي (الفقاسة، وجبل الرويقن) اللذان يعتبران خط الدفاع الأول بالنسبة للحوثيين".

وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى(لم يحدد عددًا معينًا)، واغتنام عدد من الاسلحة والآليات".

كما أوضح المصدر أن "السيطرة على موقعي الفقاسة والرويقن، سيسهل على قوات الجيش مهاجمة مواقع المليشيات باقل جهد وخسائر، ومعها باتت بقية مواقع الحوثيين آيلة للسقوط في أي لحظة".