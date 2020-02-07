شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: فستان وزيرة الثقافة البريطانية العاري يثير الجدل داخل مجلس العموم.. وهكذا ردت على منتقديها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت وزيرة الثقافة البريطانية، تراسي برابين، لهجوم شرس على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ملابسها “غير اللائقة”، وبدأت تلك الحملة بالتنمر عليها.

وبحسب “الديلي ميل”، فإن الحملة بدأت من “تويتر” تحديدا لتشمل باقي مواقع التواصل، حيث انتقدها الناشطون بعد ظهورها بفستان عار داخل مجلس العموم البريطاني.

وفي أول تعليق لها على تلك الحملة، قالت “برابين” إنها لا تملك متسعا من الوقت للرد على تلك الانتقادات لأن لديها أعمال أهم، ولا يمكنها أن تسير في كل مكان لتبرر أفعالها.

ودعمت وزيرة الثقافة الصحفيين والإعلاميين وقالت إن الحكومة ملتزمة بحرية الصحافة والرأي العام، وذلك بعد أن حاولت بعض النواب إخراجهم من المجلس.