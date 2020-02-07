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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال الوزير محمد قباطي عن قصر الكثيري بسيئون ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020
اكد وزير السياحة، الدكتور، محمد قباطي على الاهمية التاريخية لقصر الكثيري في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .
وقال في تغريدة له بتويتر "قصر الكثيري في سيؤون أو الحصن القديم أو حصن الدويل أو قصر سيئون هو أكبر بناء طيني في العالم وأحد أبرز معالم اليمن التراثية".
واضاف "يقدر عمره بـ600 سنة ويتميز بتصميمه المعماري وجمال بنائه الفريد" .. مشيرا الى القصر شيده السلطان بدر أبو طويرق الكثيري كقصر للحكم للدولة الكثيرية ومقرّاً لإقامته عام 1516م.
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