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الحبيب علي الجفري يرفض الشماتة بقتلى فيروس كورونا بالصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

رفض الداعية الاسلامي الحبيب علي الجفري الشماتة بقتلى فيروس كورونا بالصين. 

وقال في تغريدة له بتويتر، "الشماتة بمصابي مرض "كرونا" في الصين، وتصويره على أنه انتقام إلهي للمعاملة العنصرية ضد شعب الإيغور؛ ليس سوى طرح عنصري مريض لا صلة له بدين ولا أخلاق ولا آدمية". 

وأضاف "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى "كرونا" في الصين وفي كل مكان وأن يشفي كل مريض إنه لطيف بالعباد" .  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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