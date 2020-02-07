الحبيب علي الجفري يرفض الشماتة بقتلى فيروس كورونا بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

رفض الداعية الاسلامي الحبيب علي الجفري الشماتة بقتلى فيروس كورونا بالصين.



وقال في تغريدة له بتويتر، "الشماتة بمصابي مرض "كرونا" في الصين، وتصويره على أنه انتقام إلهي للمعاملة العنصرية ضد شعب الإيغور؛ ليس سوى طرح عنصري مريض لا صلة له بدين ولا أخلاق ولا آدمية".

وأضاف "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى "كرونا" في الصين وفي كل مكان وأن يشفي كل مريض إنه لطيف بالعباد" .