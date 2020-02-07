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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري : من حق أبناء الجنوب استعادة دولتهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020
أكدت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، على حق أبناء الجنوب في المطالبة باستعادة دولتهم، مشيرة أن المجلس الانتقالي حقق خطوات واسعة وعملاقة على أرض الواقع.
وكتبت المطيري في تغريدة عبر حسابها الشخصي بتويتر، رصدها المشهد العربي:"من حق الجنوبيين أن يقولوا #الجنوبيون_يريدون_دولتهم فهذا حق وعدل ولا أحد يخالفه، ولكن الظن، أن اتفاق الرياض قد فشل، فهذا ليس بحق ولا عدل".
وأضافت: "الأمور طيبة، والمجلس الانتقالي الجنوبي حقق خطوات واسعة وعملاقة، واثقة وجريئة وواسعة، اعطوهم الفرصة لتنفيذ استراتيجيتهم وحسب ما يرونه مناسبا".
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