 اذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب فأنت مصاب بهذا المرض الخطير والقاتل الصامت ..شاهد الاعراض وطرق الوقاية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر سرطان البروستاتا من الأمراض الخطيرة التي تصيب الرجال، وهو ثاني مرض يؤدي إلى الوفاة على مستوى العالم، ورغم هذا لا يتم الكشف عنه في مراحل مبكرة، إلا أن العلماء يشيرون إلى مجموعة من الأعراض الأولية التي قد تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويستعرض "الكونسلتو في السطور التالية، 11 علامة تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا، وفقًا لموقع "Every day health” والجمعية الأمريكية لسرطان البروستاتا.



الأعراض المبكرة لسرطان البروستاتا:

تقع غدة البروستاتا بالقرب من الإحليل والمثانة، وطبقًا لحجم الورم وموقعه، يضغط على مجرى البول، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات في مجرى البول، والأعراض التالي ذكرها تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة:

1-ألم عند التبول.

2-نزول نقاط دم في البول.

3-فقدان السيطرة على المثانة.

4- صعوبة وألم عند البدء في التبول.

5-كثرة التبول أو سلسل البول في الليل.

6-انخفاض تدفق البول أو سرعة مجرى البول.

7-ألم أو تصلب في أسفل الظهر.

8-ألم في الفخذين من الاتجاه العلوي.

9-نزول نقاط دم في السائل المنوي.

10-ألم أثناء القذف.

11-ضعف الانتصاب.

أعراض سرطان البروستاتا المتقدم:

ينتشر سرطان البروستاتا في مراحله المتقدمة في العظام القريبة من الفخذين، ويضغط على الأعصاب الشوكية، لذا يتسبب في الأعراض التالية:

1-تورم الساقيين ومنطقة الحوض.

2-تنميل وألم في الفخذين والساقيين والقدمين.

3-ألم في العظام يؤدي إلى الكسور.

وتختلف أعراض سرطان البروستاتا المتقدمة من مريض إلى أخر، ولكن ما يفصل بينهم هو اختبار PSA، إلا أن سرطان البروستاتا يعاود التكرار مجددًا عند بعض المرضى.

أعراض سرطان البروستاتا المتكررة:

ويعاود سرطان البروستاتا أحيانًا بعد العلاج، وينتشر في العقد الليمفاوية أولًا ثم ينتقل إلى الكبد والعظام والرئتين، وتتمثل أعراضه في التالي:

1-دم في البول.

2-صعوبة في التبول.

3-صعوبة في التنفس.

4-ألم أسفل الظهر.

5-إعياء.

6-يرقان.

عوامل تساهم في الإصابة بسرطان البروستاتا:

هذه العوامل تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، وهي:

1-زيادة الوزن والسمنة.

2-تناول أطعمة غنية بالدهون.

3-التاريخ العائلي.

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