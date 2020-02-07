شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة للعزاب اليمنيين في السعودية..فتيات هذه الدولة المسلمة اللاتي يعملن في السعودية يقبلن الزواج والمهر لايتجاوز 100 الف ريال يمني ( 600 ريال سعودي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة للعزاب اليمنيين في السعودية..فتيات هذه الدولة المسلمة اللاتي يعملن في السعودية يقبلن الزواج والمهر لايتجاوز 100 الف ريال يمني ( 600 ريال سعودي )

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