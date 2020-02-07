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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:سفارة ايران في هذه الدولة الخليجية تتعرض قبل قليل للاقتحام والرعب يسيطر على الجميع..والقنصل الايراني يستنجد بالشرطة فكانت المفاجئة الصادمة ( صورة )

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