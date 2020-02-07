المالكي : استمرار زرغ الميليشيات للالغام يهدد حركة الملاحة الدولية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي ان استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر .



وشدد على استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولفت المالكي الى ان البحرية نفذت فجر (الأربعاء) الماضي عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري. وأوضح العقيد المالكي، أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".