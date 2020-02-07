شباب في عدن ينظمون طبقاً خيرياً لاعانة فتاة اصيبت في عينيها 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

نظم عدد من شباب وشابات عدن، امس، طبقا خيريا امام المكتبة الوطنية بحي كريتر، لاعانة فتاة اصيبت بمرض في عينيها.



وبحسب المنظمين تحتاج الفتاة لإجراء عملية جراحية كلفتها حوالي 1600 دولار.

Advertisements

وقال المنظمون إن الطبق الخيري خطوة لجمع المبلغ اللازم، وستتبعه مشاريع خيرية لهذا الهدف.

بدوره قال سالم مبارك: اندهشنا من المشاركة الشبابية الواسعة في البازار، وقد كان التجاوب مع الدعوة التي وجهناها لمساعدة الفتاة كبيراً أيضاً.

في حين قالت الدكتورة أروي محمد، وهي مشاركة في البازار الخيري، إنه من الضرورة المجتمعية الإحساس ببعضنا البعض، فالتكافل الاجتماعي كان شكلا أساسيا من أشكال الحياة في عدن، وقد كانت هذه المبادرة الشبابية في الطبق الخيري أحد أشكال هذا التكافل، وهذا الشيء يشعرنا بسعادة بالغة، بأن المجتمع ما زال فيه شباب واعٍ يحب الخير للآخرين.