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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل عسكري : كل الدلائل تقول ان الوحدة انتهت بالنسبة لشعب الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020
قال المحلل العسكري العميد خالد النسي ان كل الدلائل تقول ان الوحدة انتهت بالنسبة لشعب الجنوب.
وجاء في تغريدة للنسي، رصدها (الخليج 365) ان القضية الجنوبية قضية شعب وهو صاحب القرار وكل الدلائل تقول ان الوحدة انتهت بالنسبة له ولم يعد لها وجود .
واضاف ان شعب الجنوب قد اتخذ قرارة بفك الارتباط وقدم الكثير من التضحيات.. مؤكدا انه اذا اردنا فاذا حلول حقيقية لمشاكلنا علينا التفكير وفق الوقائع وليس وفق الأحلام.
واشار الى ان القضية الجنوبية واقع وهي ارادة شعب لا يمكن تجاوزه.
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