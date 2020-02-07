شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستولون على أخطر أسرار الجيش الوطني العسكرية (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثي إنها استولت على الأرشيف العسكري الخاص بالمنطقة العسكرية السابعة بالكامل عقب سيطرتها على مقر قيادة المنطقة في مديرية نهم (شرقي صنعاء). وبث الحوثيون صور ومشاهد مسربة من الأرشيف العسكري لقيادة المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم بما يحويه من أسرار عسكرية كأسماء المجندين في ألوية المنطقة العسكرية السابعة وتفاصيل أفرادها بالإضافة إلى خرائط حربية وشفرات اتصالات. كما بث الحوثيون فيديوهات من أرشيف المنطقة العسكرية السابعة تضمنت زيارات نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر وقادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان بالإضافة إلى قيادات التحالف وتفاصيل الاجتماعات التي دارت خلال الزيارة. Advertisements وأعلنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي، سيطرتها على المنطقة العسكرية السابعة وكافة مناطق نهم شرقي العاصمة صنعاء إضافة إلى بعض مديريات مأرب والجوف في عملية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص".

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