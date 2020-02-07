شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يسحق أرتال الحوثيين في الجوف ومأرب بعشرات الغارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين الخميس في محافظتي مأرب والجوف (شمال وشرقي البلاد). وأفادت مصادر ميدانية لـ"يمن برس" أن طيران التحالف شن سبع غارات متفرقة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مديريات الغيل والمصلوب، وعشر غارت على تعزيزاتهم في مديريات المتون والغيل وخب والشعف. وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف قصف بثلاث غارات مواقع للحوثيين شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر التابعة لمحافظة مارب. وتزامنت الغارات مع معارك عنيفة تشهدها تلك المناطق بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يسحق أرتال الحوثيين في الجوف ومأرب بعشرات الغارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.