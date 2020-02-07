شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون عن بث مشاهد لسيطرتهم على معسكرات في مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثي إنها ستبث يوم غداً الجمعة مشاهد لسيطرة قواتها على معسكرات ومواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وأوضح الناطق باسم قوات الحوثيين يحي سريع في بيان اليوم الخميس، أن الإعلام الحربي التابع للجماعة سيوزع غدا مشاهد مهمة وجديدة من جبل صلب الاستراتيجي والسيطرة على عدد من المعسكرات والمواقع غربي مدينة مأرب.
وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي تحرير مديرية نهم بالكامل، إضافة إلى تحرير عدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف، بمساحة تقدر بـ2500 كم فيما نفت القوات الحكومية تلك المزاعم.
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