شكرا لبحثكم عن خبر نجل صالح يعود مجدداً للواجهة السياسية ويدعو لإيقاف فوري للحرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - التقى السفير اليمني السابق لدى الإمارات أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو والملحق العسكري الفرنسي.
ووفقاً لقناة اليمن اليوم المملوكة لنجل صالح فقد بحث اللقاء التطورات على الساحة اليمنية والمساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن.
وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى نتائج المحادثات التي أجراها سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء قبل أسبوعين.
ونقلت عن السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح تأكيده على ضرورة الإسراع في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
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