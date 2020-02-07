اخبار الخليج / اخبار اليمن

نجل صالح يعود مجدداً للواجهة السياسية ويدعو لإيقاف فوري للحرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر نجل صالح يعود مجدداً للواجهة السياسية ويدعو لإيقاف فوري للحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى السفير اليمني السابق لدى الإمارات أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو والملحق العسكري الفرنسي.

ووفقاً لقناة اليمن اليوم المملوكة لنجل صالح فقد بحث اللقاء التطورات على الساحة اليمنية والمساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن.

Advertisements

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى نتائج المحادثات التي أجراها سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء قبل أسبوعين.

ونقلت عن السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح تأكيده على ضرورة الإسراع في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل صالح يعود مجدداً للواجهة السياسية ويدعو لإيقاف فوري للحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا