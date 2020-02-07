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تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين في سماء المخا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الخميس، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي، نحو مدينة المخا.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل دخولهما سماء مدينة المخا.

وكانت جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نهاية العام الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتدمير منشآت عامة، كان أبرزها مستشفى أطباء بلا حدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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