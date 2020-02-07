بن بريك يشدد على ضرورة توحيد الرؤى في اتجاه مستقبل الجنوب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

شدد القائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، على ضرورة توحيد الرؤى في اتجاه المشاركة السياسية لمستقبل الجنوب.



وطالب، خلال اجتماع لجنة الحوار الجنوبي، اليوم الخميس، في مقر الجمعية، بمواصلة الحوار الجنوبي مع الأطراف والأحزاب والمكونات من خارج المجلس الانتقالي الجنوبي.

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ودعا الاجتماع إلى عدم عرقلة نشاط عمل المؤسسات الخدمية، كالجوازات والنقل وغيرها.

وأشار اللواء بن بريك إلى مباركة الأمم المتحدة لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، للحوار الجنوبي الشامل مع كل المكونات بما فيهم جنوبي الشرعية، على أن تكون انتماءاتهم وهوياتهم للجنوب.

ونبه رئيس الجمعية الوطنية، إلى بعض التصرفات المسيئة التي يقوم بها البعض باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددا على أعضاء لجنة الحوار بوجوب التنبه لها، والتأكد من حقيقتها لاتخاذ الإجراءات السليمة تجاهها، وكذلك تكوين فكرة شاملة عن الأشخاص والمكونات التي تتم محاورهم أو سيتم التحاور معهم قريباً.

وفي ختام الاجتماع تم طرح بعض التساؤلات والاستفسارات على رئيس الجمعية الوطنية، الذي قام بالرد عليها وتوضيحها.