اختراقات نوعية للقوات المشتركة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

أكدت مصادر عسكرية ميدانية في غرب تعز، تمكن القوات المشتركة من تحقيق انتصارات نوعية في جبهة البرح التابعة لمديرية مقبنة .



واشارت المصادر الى ان هذه الانتصارات تاتي في إطار استمرار عملياتها العسكرية الهادفة إلى فك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، والتحام الجبهات في الساحل الغربي مع جبهات غرب المحافظة لاستكمال تحرير تعز والتوجه نحو محافظة إب.

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وذكرت المصادر أن القوات المشتركة واصلت تقدمها في محيط المناطق المحررة في جبهة البرح، وتمكنت من تأمين الطريق الرابط بين مفرق البرح وصولاً إلى مصنع أسمنت البرح على تخوم مدينة البرح، مشيرة إلى أن القوات تواصل التقدم في مناطق عدة بمحيط جبل النار الاستراتيجي، المطل على مناطق عدة في جبهات البرح، ومناطق عدة شرق المخاء المحررة.

وكانت القوات المشتركة حررت، مساء أول من أمس، مواقع استراتيجية وحاكمة في جبهة البرح، عقب شنها هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية، تمكنت خلاله من اختراق الدفاعات الأولية لها، ووصلت إلى تخوم مدينة البرح الغربية.

وأكدت المصادر تمكّن القوات المشتركة من تحرير موقعَي الفقاسة وجبل الرويقن، وتقدمها باتجاه مدينة البرح وسط انهيار جبهات الميليشيات وخطوط الدفاع الأولى لها، على وقع ضربات المشتركة التي كبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأروح. من جهة أخرى تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة والتحالف في المخاء من إسقاط طائرة مسيرة حوثية، أمس، في سماء المدينة قبل الوصول إلى هدفها.