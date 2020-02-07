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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عناصر حوثية بارزة تلقت تدريبات في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020
نقلت قناتي العربية والحدث عن مصادرهما، ان قيادات حوثية بارزة تلقت تدريبات سابقا في إيران لقيوا مصرعهم إثر ضربات طيران التحالف، الخميس، استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف.
وأضافت المعلومات أن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.
من جهة أخرى، أفادت معلومات أيضا بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى "أبو ليث"، مع 9 من مرافقيه في مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن.
بدورها، أوضحت مصادر عسكرية أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم الميليشيات تكبدت خلاله عشرات القتلى والجرحى.
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