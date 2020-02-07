عدن..  املاك صندوق التقاعد الأمني تتعرض لاعمال بسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

قال مدير عام صندوق التقاعد الامني ان املاك صندوق التقاعد الامني والتي تخص اسر الشهداء والمتوفين والمتقاعدين في عدن الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا الوطن تتعرض الى اعمال بسط من بعض الخارجين القانون.



وذكر فضل العبادي في بلاغ صحفي ان تلك المواقع يعتدى عليها امام مسمع ومرأى الجميع دون ان تحرك الجهات المختصة اي ساكن. واضاف العبادي في بلاغه الذي نشرته جريدة عدن تايم : لقد ابلغنا جميع الجهات ذات العلاقة والضبط لكن دون جدوى ومن تلك المواقع موقع الحضانة سابقا في حي حافون المعلا وكذلك موقع معسكر الفتح سابقا بالتواهي، مناشدا الى الوقوف مع ادارة الصندوق في التصدي لمن وصفهم بالبلاطجة.

ودعا مدير عام صندوق التقاعد الامني جميع المهتمين ومن وصفهم الاحرار ايقاف هذا المهزلة والعبث كونها من املاك الامن السياسي .