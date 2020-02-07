عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكريما للدور الإماراتي.. مهرجان فني وخطابي بالمخا

الجمعة 7 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

نظمت السلطة المحلية في المخا، برعاية محافظ المحافظة أ. نبيل شمسان، مهرجانا فنيا وخطابيا هو الأول من نوعه في المديرية، تحت شعار “المخا… انبثاق الروح” تدشينا لمشروع تطبيع الحياة وتكريما للدور الإنساني التنموي المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتكوينات القوات المشتركة المعززة لأدوار السلطة المحلية في المديرية وتضمن الحفل معرضا صوريا يستوثق انتهاكات مليشيا الحوثي على الإنسان والأرض والبنى المؤسسية في المديرية ويبرز المشاريع الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات في المخا عبر ذراعها الإنساني الذي تمثله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



كما تخلل المهرجان عدد من الفقرات الفنية غنائية وشعرية وفلكلور راقص من التراث المخاوي وعروض راقصة مموجة بالعلم اليمني والإماراتي لزهرات مدرسة أجيال الغد ومدرسة الشهيد حمود.

ورحب مدير عام المديرية، عبدالرحيم الفتيح، في كلمته بالحاضرين ناقلا إليهم تحايا محافظ المحافظة أ. نبيل شمسان.

وأشار الفتيح إلى أن مساعي الذراع الإيرانية في اليمن وما دمره حقدها في مديرية المخا كغيرها من مناطق الجمهورية سوف تبؤ بالفشل لا سيما أمام عجلة المديرية التي أدركت طريقها نحو البناء والتنمية مقدمة في سبيله أجمل ما تملك من فلذات أكبادها وأضاف أن عجلة الحياة ما كانت لتعاود اندفاعها لولا تظافر جهود السلطة المحلية والعسكرية ممثلة بالوقوف الصادق للأشقاء في دول التحالف العربي خصوصا السند الإنساني الذي أقامت عضده دولة الإمارات العربية المتحدة.

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واستعرض ملخصا سريعا للخطة التنموية للسلطة المحلية في المديرية والتي تحتاج للمزيد من الدعم الإنمائي من بينها مشروع انشاء شبكة صرف صحي وإصلاح منظومة الكهرباء وإنشاء مداميك بنية تحتية تفتقرها المديرية.

وسرد، من جانبه، مسؤول الهلال الأحمر الإماراتي في المديرية، عبدالله الحبيشي أبرز أنشطة ومشاريع الهلال الأحمر المساندة لجهود الدولة ووجودها والتي صاحبة الانطلاقة الأولى لأول رصاصة تحرير.

وتقدم الشيخ محمد الغنامي نيابة عن أهالي المخا شكر الأهالي لكل من ساهم في تحرير المديرية ودعمها إنسانيا وتنمويا وفي مقدمتهم قيادة التحالف العربي وقيادة الوية العمالقة وقائد المقاومة الوطنية وكل القيادات العسكرية التي كان لها الدور البارز في تحرير المديرية.

وقدم مدير عام المديرية دروع عرفان تذكارية لكلا من: قيادة التحالف العربي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقيادة المقاومة الوطنية وقيادة ألوية العمالقة وقيادة الشرطة العسكرية ودرعا لوزير الدفاع السابق، هيثم قاسم، تسلمه عنه من نابه في الحضور.

حضر المهرجان عدد من القيادات العسكرية والمدنية في مديريات الشريط الساحلي.