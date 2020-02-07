شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. قبلة هيفاء وهبي التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.. وفستانها الذي أظهر مفاتنها بشكل مثير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتقبيل إحدى المعجبات بحفل رأس السنة بالقاهرة.

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وعلقت إحدى المدونات على اندماج هيفاء مع جمهورها في الحفل قائلة:” “‏تطلعوا كيف وطت على الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كل شي تسلم على امرأة من الحضور احترامًا لها كل مرة بقول يقبرني جمالك هالمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس”.