شكرا لبحثكم عن خبر باعه مواطن بمبلغ 32 مليون ريال ...تهافت سكان أحد المدن اليمنية على البحر بحثا عن كنز ثمين ... تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - هرع المئات من المواطنين من مختلف الفئات العمرية رجالا ونساء من أبناء مدينة المكلا والقاطنين فيها إلى سواحل البحر، بحثا عن حوت العنبر بعد سماعهم نبأ العثور على العنبرة بساحل الستين ومازال بعضهم يرابط هناك على مدى ثلاثة أيام متتالية.
وذكر مواطنون لـ "المشهد اليمني " إن شخصا عثر على كمية كبيرة من العنبر الأصلي ظهر الجمعة الماضية وباعه بمبلغ يزيد عن 32مليون ريال يمني ، وبعد أخذ كفايته دعا الناس أن "اخرجوا إلى البحر، فيه لكم رزق العنبرة خرجت"، فتقاطر الناس على الساحل صباحا وليلا.
وأفاد خبراء في أنواع العنبر أن الكميات الموجودة مع المواطنين هي فضلات حوت العنبر وليس العنبر نفسه، وتستخدم في صناعة أنواع من العطور العالمية، فيما قال آخرون قولهم إن رجال أعمال اشتروا منه بمبالغ ضخمة بالريال السعودي.
ولكثرة تدفق المواطنين على شاطئ البحر منعت الشرطة التجول في بعض المواقع.
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