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15 قتيلا من مليشيا الحوثي بقذيفة أطلقتها المشتركة في البرح غرب تعز 

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 15 قتيلا من مليشيا الحوثي بقذيفة أطلقتها المشتركة في البرح غرب تعز

الجمعة 7 فبراير 2020

15 قتيلا من مليشيا الحوثي بقذيفة أطلقتها المشتركة في البرح غرب تعز 

تعز - الخليج 365

سقط 15 قتيلاً من مليشيات الحوثي بقذيفة مدفعية اطلقتها القوات المشتركة على تجمع كبير لمليشيات الحوثي في جبهة البرح بالساحل الغربي. 

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 وأكدت مصادر مطلعة، أن القذيفة التي أطلقتها مدفعية اللواء الرابع عشر عمالقة سقطت وسط تجمع كبير لمليشيا الحوثي وسقط على إثرها 15 قتيلاً تم سحب جثثهم الى مستشفيات البرح. 

 

 هذا وكانت القوات المشتركة قد كبدت مليشيات الحوثية خسائر فادحة وتمكنت من التقدم الى مواقع مهمة في جبهة البرح غرب محافظة تعز. 

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