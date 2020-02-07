شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تشن هجوماً معاكسا وتسيطر على مواقع هامة غربي تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، من السيطرة على مواقع هامة عقب معارك عنيفة مع قوات جماعة الحوثيين في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

ونقلت الأناضول عن مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي، إن "قوات الجيش اليمني كسرت هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش في محاولة للسيطرة عليها في مدينة البرح غربي تعز".



وأضاف قائلًا إن "القوات الحكومية ممثلة باللواءين (الثامن عمالقة)، و(14 عمالقة)، تمكنت من عقب تصديها للهجوم من التقدم لمسافة 5 كم والسيطرة على موقعي (الفقاسة، وجبل الرويقن) اللذان يعتبران خط الدفاع الأول بالنسبة للحوثيين".

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وأشار إلى أن "جماعة الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى(لم يحدد عددًا معينًا)، واغتنام عدد من الاسلحة والآليات".

كما أوضح المصدر أن "السيطرة على موقعي الفقاسة والرويقن، سيسهل على قوات الجيش مهاجمة مواقع الحوثيين باقل جهد وخسائر، ومعها باتت بقية مواقع الحوثيين آيلة للسقوط في أي لحظة".



وبينما لم يحدد السقلدي إن كانت المعارك خلفت خسائر بشرية بين القوات الحكومية أم لا، لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب حول تصريحاته من الحوثيين، المدعومين من إيران.