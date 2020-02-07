شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون حوثيون يعتدون على مسن في ذمار بسبب تفوهه بأربع كلمات .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدى مسلحون حوثيون على مواطن مسن بأعقاب البنادق في مدينة ذمار "وسط اليمن".

ونقلت وكالة خبر للأبناء عن مصادر محلية إن مسلحين حوثيين ينتمون إلى مديرية آنس، اعتدوا بأعقاب البنادق على المواطن (ع. ع. ج) البالغ من العمر 54 عاماً، في منطقة المثلث بالقرب من الاستاد الرياضي بمدينة ذمار.

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وأضافت المصادر، أن المسلحين انهالوا بالضرب بأعقاب البنادق على المواطن حتى تدخل مجموعة من المواطنين ليوقفوا المسلحين من الضرب.

وأوضحت، أن سبب الاعتداء على المسن يأتي نتيجة تحدث المسلحين عن تشييع قتلاهم تحت مسمى شهداء، فرد المواطن بقوله (قد الشعب كله شهداء بسببكم)، الأمر الذي حمل المسلحين للاعتداء عليه.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المواطن إلى أحد المراكز الصحية لتلقي الإسعافات الأولية إثر الاعتداء.