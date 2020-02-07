شكرا لمتابعة خبر عن صحفي وسياسي يمني بارز : يكشف تفاهمات إخوانية حوثية لفتح معركة ضد السعودية في المهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع الصحفي والمحلل السياسي اليمني جلال الشرعبي، أن تشهد محافظة المهرة الحدودية، في الأيام القادمة معركة يقودها الإخوان المسلمون والحوثيون ضد المملكة العربية السعودية.

‏ولم يستبعد وجود تفاهمات غير معلنة تقضي بفتح معركة بتنسيق مشترك بين الإخوان في حزب الإصلاح والحوثيين في محافظة المهرة والهدف القوات السعودية هناك.

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وقال الشرعبي في سلسلة تغريدات على تويتر إن ذلك وارداً خصوصاً أن الحوثيين والإخوان متفقان بشكل كامل على مهاجمة المملكة في المهرة منذ دخول القوات السعودية إليها.

وأشار إلى أن "للمهرة أهمية خاصة لدى حزب الله والحوثيين والإخوان ليست جديدة.. لافتًا إلى أن حزب الله منذ العام 2013 يتواجد بقوة بالمهرة باعتبارها منفذاً مهماً لشبكة تهريب مخدرات إلى السعودية تعمل لصالحة وتحقق عائدات مالية مهولة وهذا أهم سبب لإهتمام حزب الله بالمهرة وليس تهريب السلاح كما يشاع".

وأوضح الصحفي الشرعبي أن التدخل الخارجي بالمهرة على يمر بمسارين، أولهما خلايا يديرها حزب الله في لبنان عبر مسؤول يدعى "ابو الهادي" واُخرى يشرف الحوثيون عليها تحت مسؤولية الغماري رئيس هيئة الأركان، ويمر المسار الثاني عبر ضباط مخابرات ايرانيين وقطريين يقيمون في صلالة ويديرون لقاءات بزعامات إخوانية بالمهرة وشبوة.

و‏كانت المواقع التابعة للإخوان احتفت قبل أيام بخبر عن القبض على قرابة 300 فرد يتبعون الحوثي كانوا في طريقهم للمهرة، لكن الشرعبي قال إن "هذا أمر مستحيل حدوثه بهذه الطريقة".

وبحسب الصحفي الشرعبي فإنه "ومن توقيت الخبر المتزامن مع الفشل في نهم والجوف يمكن فهم مغزى رسالته أنه موجه للسعودية ويحمل تهديد بفتح الطريق لوصول الحوثيين للمهرة".

وأكد الشرعبي إن ‏الحوثيين يتفقون مع الإخوان في المهرة بشكل كامل بالأهداف، لافتًا إلى أن اعتصام المهرة لم يهاجم الحوثيين مطلقاً، ويمكن بنظرة بسيطة لتصميم شعار الاعتصام ملاحظة وجود الطابع الحوثي عليه.

وقال إن ‏من يعرف المجتمع المهري يمكنه ان يفهمه ببساطة باعتباره مجتمع مسالم لا يحمل السلاح وغالبيته مهاجر في دول الخليج والكثير منهم يحمل جنسيات سعودية وعمانية وإماراتية وقطرية.

وأوضح أن المسلحين الذين يظهرون خلف سالم الحريزي، معظمهم من ذمار (أنس) وبني مطر وعمران، لافتَا إلى أن إختيارهم من تلك المحافظات كان مدروساَ ومحدداً.

وكانت الوكالة الفرنسية للأنباء نشرت مطلع الأسبوع الجاري مقتطفات من تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة يؤكد أن الحوثيين تزودوا بأسلحة نوعية جديدة بينها صواريخ كروز برية دخلت عبر محافظة المهرة.