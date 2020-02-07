شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني يسحق الحوثيين .. ويسيطر على سوق صرواح والمشجح وتقطع خط الامداد الموصل الى هيلان (اخر المستجدات) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انكسار عسكري للحوثي والعمالقة تعلن اسقاط خط الدفاع الأول للحوثيين تفاصيل ما حدث للحوثيين قبل ساعات في الجوف البيت الأبيض يؤكد رسميا مصرع نائب زعيم القاعدة أين الظواهري باليمن .. والرئيس الامريكي ترامب يصدر بيان هام (تفاصيل اكثر) صحفي وسياسي يمني بارز : يكشف تفاهمات إخوانية حوثية لفتح معركة ضد السعودية في المهرة

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