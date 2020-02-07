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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من إيران ولا من سلطنة عمان ولا من احدى الدول العظمى..عبد الملك الحوثي يطير فرحا بعد حصوله على سلاح فتاك سيجعله يسقط مارب خلال 24 ساعة فقط

2020/02/07 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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